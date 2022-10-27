‘Korku filmi’ gibi kare

ABD'nin California eyaletinde çekilen bir fotoğraf korku filmlerini akla getirdi. Fotoğrafçı Jordan Anast, San Onofre Plajı'nda yapılan sörf yarışmasının fotoğraflarını çektiği sırada çarpıcı bir kareye imza attı. Uzun süredir sörf fotoğrafçılığı yapan Anast, bir dalgayı süren sörfçü Tyler Warren'ın fotoğrafını çekti. Daha sonra çektiği kareleri inceleyen Anast, yakaladığı fotoğraf karşısında hayrete düştü. İlk başta fotoğraftaki sörfçünün arkasından sıçrayanın büyük bir yunus olduğunu sanan Anast, onun beyaz köpekbalığı olduğunu fark etti.Fotoğrafı doğru zamanda doğru yerde olması sayesinde çektiğini belirten Anast "Sadece bir kez çekebileceğiniz türden bir kare. Gerçek gibi bile görünmüyor, Sharknado'dan fırlamış gibi" dedi. Fotoğrafı sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşan Anast, "Onlarca yıldır başkaları için bazı unutulmaz anlar yakaladım, ama bu kendim içindi" diye ekledi. Köpekbalığı ile aynı karede olan sörfçü Warren ise köpekbalığıyla suda olduğunun farkına bile varmadığını dile getirdi.