Korku filmini aratmayan görüntüler: Aile kaçtı saldırgan pompalı tüfekle kovaladı!

"BU ŞAHIS SÜREKLİ HERKESİN MALINA, CANINA ZARAR VERİYOR"

Şahsın tekrar gelip saldırma ihtimalinden dolayı saldırganın tutuklanması isteyen Safiye Ermiş konuşmasına şöyle devam etti; "Şu an ben bu şahsın tutuklanmasını istiyorum, çünkü burası bir işyeri iki çocuğumla beraber çalıştırıyorum. Tek başımayım, bayanım, beni koruyacak kimsem yok. Bu şahsın tutuklanmasını istiyorum, şahıs herkesin arabasına burada zarar veriyor, daha önceden de işyerime gelip olay çıkarmıştı zaten adli belgelerde bu gözükür. Şikâyetçi oldum ama bir şey olmadı. Bu şahıs madde müptelası, zaten ikinci katta perdeyi yırtıp kendini gizleyip ateş ediyor. Bütün civar esnafın arabalarının camları kırık, benim arabamın da camı kırık. Geçen yıl karşıdaki tekel bayisine de saldırmıştı, onun da camlarını kırdı, maddi hasar verdi. Bu şahıs sürekli herkesin malına, canına zarar veriyor. Ben bu şahsı serbest bırakılmasını istemiyorum çünkü buraya her an gelip zarar verebilir tekrar."