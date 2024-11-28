Korkudan kaldığım yurda gidemiyorum

Konya'da ayrılmak istediği sevgilisi Hüseyin S. (24) tarafından öldüresiye dövülen üniversite öğrencisi S.A. (19) şüphelinin nasıl serbest kaldığına anlam veremediğini söyledi. Genç kız, "Serbest kaldığını duyunca korktuğum için kaldığım yurda bile gidemiyorum. Arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Can güvenliğim yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de hem hukuki hem de psikolojik açıdan yanımda olduklarını söylediler. Bu süreci en iyi şekilde atlatıp kendimi derslerime vermek istiyorum" dedi.Öte yandan S.A.'nın darp raporu da ortaya çıktı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek kontrolden geçen S.A.'nın yüzünün dışında sırt bölgelerinde ve koltukaltı kısmında da çizgi şeklinde izlere rastlandığı kaydedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi. Genç kızın Gaziantep'e ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.Genç kıza dehşeti yaşayan Hüseyin S.'nin ifadesine SABAH ulaşmıştı. Mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin S. genç kızın gittikleri gece kulübünde sinir krizi geçirip kendi kendini yaraladığını ileri sürdü. S.A.'ya attığı 'Pişmanım' mesajını ise "Onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım" diye savunmuştu.