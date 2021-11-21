Korkulukçular kod adlı milyonluk çete yakalandı

Bu yıl içerisinde İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece İlçeleri'nde çok sayıda daireye girerek gasp, yağma ve hırsızlık suçlarına karışan üç kişilik bir çete çökertildi.

İddialara ve İstanbul Polisi'nin tespitlerine göre; "Korkulukçular" adı verilen çetenin üyeleri pencereleri açık olan ve alt katlarındaki dairelerin camlarında "Korkuluk" adı verilen demir parmaklıklar bulunan daireleri hedef seçti. Gece saatlerinde demir parmaklıklardan tırmanarak evlere giren çete üyeleri dairelerin içerisinde ses yapmamak için ayakkabılarını çıkardı.

ÇETENİN ÜÇ ÜYESİ DE TUTUKLANDI

12 farklı adresten 400 bin lira değerinde ziynet eşyası, 360 bin lira nakit para ve elektronik eşyalar çalarak milyonluk seri soygun olayları gerçekleştiren çete üyelerinin açık kimlikleri incelenen güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. M.Ş. (22), D.M.A. (26) ve B.B. (28) isimli üç çete üyesi operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık" suçundan dolayı haklarında yasal işlem yapılan çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Farklı suçlardan dolayı toplamda 46 suç kayıtları bulunan üç çete üyesi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.