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Giriş Tarihi: 12.6.2022 15:23 Son Güncelleme: 12.6.2022 16:29

Korkuluklardan tırmanıp soydular… Ev sahibi ile karşılaşınca camdan atlayıp böyle kaçtılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Korkuluklardan tırmanıp soydular… Ev sahibi ile karşılaşınca camdan atlayıp böyle kaçtılar

İstanbul’da demir korkuluklardan tırmanarak veya kapı kilitlerinin dillerini düşürerek girdikleri dört adresi soyan iki hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların “Askıcılık” adı verilen yöntemle alt katın demir korkuluklarından tırmanıp camı açık olan bir adrese girdiklerinde ev sahibinin evde olduğunu fark etmeleri ve ev sahibi ile karşılaşmaları üzerine söz konusu adresin camından atlayıp kaçtıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 31 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasındaki 12 gün içerisinde Bağcılar İlçesi'ne bağlı Kirazlı, Demirkapı, Güneşli ve Yavuz Selim Mahalleri'nde bulunan dört ayrı ikamet adresinden dört cep telefonu, bir araç kontak anahtarı, 400 dolar ve bin 860 lira nakit paranın çalınması üzerine detaylı bir inceleme başlattı.

Korkuluklardan tırmanıp soydular, ev sahibi ile karşılaşınca camdan atlayıp böyle kaçtılar | Video

Hırsızların bir adresten çaldıkları kontak anahtarı ile adres kapısının önünde park halinde bulunan bir aracı da çaldıkları saptandı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

BALKONDAN ATLAYIP BÖYLE KAÇTILAR

Hırsızların "Askıcılık" adı verilen yöntemle alt katın demir korkuluklarından tırmanıp camı açık olan bir adrese girdiklerinde ev sahibinin evde olduğunu fark etmeleri ve ev sahibi ile karşılaşmaları üzerine söz konusu adresin camından atlayıp kaçtıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Söz konusu evlerin alt katlarındaki pencere demir korkuluklarından tırmanarak veya kapıların dillerini düşürme tekniğiyle adreslere girdikleri tespit edilen R.G. ve S.E. isimli hırsızların açık kimlikleri kısa süre içerisinde belirlendi. İki suç ortağı da Bağcılar İlçesi Kirazlı Mahallesi'nde bulunan ikamet adreslerinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İki suç ortağının çaldıkları araç kontak anahtarı ve çaldıkları araç bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen iki hırsız "Evden Hırsızlık" ve "Oto Hırsızlığı" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi.

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Korkuluklardan tırmanıp soydular… Ev sahibi ile karşılaşınca camdan atlayıp böyle kaçtılar
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