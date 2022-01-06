Korkunç cinayet, akılalmaz plan: 20 gün boyunca ormanda yaşadılar

Öldürülen Soner Çatma

BİRİ ÖLDÜRDÜ, DİĞERLERİ GİZLEDİ

Cumhuriyet savcısı, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüpheliler hakkında hazırladığı mütalaayı sundu. Mütalaada, tutuklu sanık Serkan Akgül ve ailesinin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı, şüphelilerin evlerinde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 13 bin TL'lik gelir ile yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan bitki ve bin 271 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Serkan Akgül'ün evdeki uyuşturucu maddelerin bir kısmının eksik olduğu iddiasıyla inşaat işçileriyle tartıştığı ve Salim Çatma'yı bacağına ateş ederek yaraladığı ifade edildi. Serkan Akgül'ün yaralama nedeniyle cezaevine girmek istemediği için işçileri öldürmeye karar verdiği anlatılan mütalaada; babası İsmail Çatma'ya 'Soner ve Salim'i öldürmeye gidiyorum baba. Sen de traktörü çalıştır, silah sesi duyulmasın' diyerek maktulleri öldürdüğü, babasının da silah sesi duyulmaması için traktörü çalıştırıp, gaz vererek yüksek motor sesi çıkardığı anlatıldı. Cinayetin ardından ailenin soğukkanlılıkla birlikte hareket ederek cesetleri battaniye ve muşambaya sardıkları, köylünün dikkatini çekmemek için de ağaç kesme bahanesiyle römorka yükledikleri cesetleri ormana götürerek gömdükleri belirtildi. Kadınların ise evde kalarak kan izlerini temizledikleri de mütalaada yer aldı.