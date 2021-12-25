Korkunç cinayet! İş arkadaşını İstanbul’da öldürüp Bursa’da gömdü

CESET BURSA'DA BULUNDU

A.G.nin vermiş olduğu ifade üzerine cumhuriyet savcısının talimatı ile yer gösterme işlemi yapılması kararlaştırıldı. Zanlı ile birlikte Yalova'ya gelen İstanbul polisi, A.G.'nin tarif ettiği Bursa'nın Gemlik ilçe jandarma sınırları içerisindeki bölgeye ulaştıklarında Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'ya ait olduğu düşünülen cesedi yol kenarındaki ormanlık alanda çalıların arasında çukurda üzeri toprakla örtülmüş halde buldu. Bölgenin Bursa il sınırları içerisinde olduğu anlaşılınca gerekli işlemler için Bursa Cumhuriyet Savcısı ve Kumla jandarma ekiplerine bilgi verildi. Zabıba'nın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YOLCU GİBİ KOLTUĞA OTURTUP KEMERİNİ BAĞLAMIŞ

Polis ekipleri cinayetle ilgili şok detaylara ulaştı. Zabıba'yı öldüren Ahmet D.'nin cesedi aracın ön koltuğuna yolcu gibi oturtarak emniyet kemerini bağladığı ve bu şekilde Yalova'ya kadar araçla gittiği belirlendi. Şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan 2 şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.