Korkunç cinayeti birlikte planladılar

İstanbul Ataşehir'de 2021'de SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın gasp edilerek öldürülmesine ilişkin davada kritik detaylar ortaya çıktı. İstanbul Ataşehir'de 2021'in haziran ayında Koçan, çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liranın içinde olduğu valizlerle holdingin önüne geldi. Bu esnada yanlarına bir araç yaklaştı. Araçtan inen kar maskeli kişiler, Sibel Koçan'ın elindeki para dolu çantayı almak istedi. Koçan, uzun süre gaspçılara direndi. Ancak saldırganlar, Koçan'ı kafasına silahla ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şirkette yatırımcı olan ve şirkette dönen büyük paralardan haberdar olup para akışını, nakliyesini, tarihini ve saatini öğrenen 12 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden, gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Engin Varlı ve Bülent Şekergümüş'ün de aralarında olduğu 6'sına "kasten öldürme" ve "silahla yağma" gibi birçok suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla kadar hapis cezası istemiyle, diğer 6 şüpheliye ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıkların birbiriyle olan irtibatını gözler önüne seren bir rapor hazırlandı. SABAH'ın ulaştığı rapora göre, gaspçılara yardım eden ve olay yerinde olmadığını iddia eden bazı şüphelilerin de telefon sinyallerine göre olay yerine 120 metre, bazılarının ise 350 metre mesafede bulunduğu tespit edildi. Gasp olayını, yatırımcı Engin Varlı'nın, sanıklardan Ziyattin Oğlin ile birlikte bir fırında planladığı ortaya çıktı. Varlı'nın diğer gaspçı Bülent Şekergümüş ile olaydan bir ay önce çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İkili arasında en uzunu 115 saniye olan 256 ayrı arama ve mesajlaşma olduğu belirlendi. Cinayetle sonuçlanan gasp olayının bu aramalarla sonrasında planlandığı değerlendiriliyor.