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Giriş Tarihi: 13.3.2023 12:02 Son Güncelleme: 13.3.2023 12:02

Gamze Sakallıoğlu cinayetinde yeni ayrıntılar

Türkiye'nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı, genç kızın katili anne ve babası çıktı. SABAH, soruşturma kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayın cinayet olduğu ortaya çıkarıldı. İddianamede savcı olayın neden cinayet olduğu ve sanıkların neden anne ve babası olduğuna dair delilleri tek tek sıraladı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Gamze Sakallıoğlu cinayetinde yeni ayrıntılar

Sanık anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu ile kızları Gamze'nın ikametlerinin bulunduğu konum itibarıyla ulaşımının tek bir yoldan sağlandığı, bu yol üzerinde yapılan kontrollerde olay gecesinde şüpheli bir hareket tespit edilemediği vurgulandı.

Tanıklar ve aile üyelerinin beyanlarından anlaşıldığı üzere Gamze'nin üçüncü bir kişi ile husumetinin bulunmadığı, olay gecesi eve de üçüncü bir kişinin geldiğine dair bir iz ve emare bulunmadığı belirtildi.

Otopsi raporunda boğazı sıkılarak öldürüldüğün tespit edilen 17 yaşındaki Gamze'nin sağlıklı ve bilinci yerinde olan bir insan olduğu, boğazı sıkıldığında bağırarak ya da direnerek karşı koyabileceği ifade edildi.

Annesi tarafından boğazı sıkılırken bir arbede ve kavga yaşandığı, bu kavga esnasında direnci kırmak amacıyla şüpheli Turcen'in eşi Mehmet Halil'in gücünden faydalanarak yardım aldığı vurgulandı.

Gamze'nin cep telefonundaki son hareket olan 00:55'te boyutları itibarıyla ön kameradan çekildiği anlaşılan siyah fotoğrafın ise kavga esnasında veya sonrasında telefonu almaya yahut kapatmaya çalıştıkları sırada yanlışlıkla çekildiği anlaşıldı.

Turcen'in cezaevinde olayı anlattığı tanık Lale'nin ifadesinde ''Bir anlık bir boğuşma gerçekleştiğini ve Gamze'nin 01;00 civarında can verdiğini'' şeklindeki beyanları ile olayın da örtüştüğü belirtildi.

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Gamze Sakallıoğlu cinayetinde yeni ayrıntılar
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