Gamze Sakallıoğlu cinayetinde yeni ayrıntılar

Sanık anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu ile kızları Gamze'nın ikametlerinin bulunduğu konum itibarıyla ulaşımının tek bir yoldan sağlandığı, bu yol üzerinde yapılan kontrollerde olay gecesinde şüpheli bir hareket tespit edilemediği vurgulandı.
Tanıklar ve aile üyelerinin beyanlarından anlaşıldığı üzere Gamze'nin üçüncü bir kişi ile husumetinin bulunmadığı, olay gecesi eve de üçüncü bir kişinin geldiğine dair bir iz ve emare bulunmadığı belirtildi.
Annesi tarafından boğazı sıkılırken bir arbede ve kavga yaşandığı, bu kavga esnasında direnci kırmak amacıyla şüpheli Turcen'in eşi Mehmet Halil'in gücünden faydalanarak yardım aldığı vurgulandı.
Gamze'nin cep telefonundaki son hareket olan 00:55'te boyutları itibarıyla ön kameradan çekildiği anlaşılan siyah fotoğrafın ise kavga esnasında veya sonrasında telefonu almaya yahut kapatmaya çalıştıkları sırada yanlışlıkla çekildiği anlaşıldı.
Turcen'in cezaevinde olayı anlattığı tanık Lale'nin ifadesinde ''Bir anlık bir boğuşma gerçekleştiğini ve Gamze'nin 01;00 civarında can verdiğini'' şeklindeki beyanları ile olayın da örtüştüğü belirtildi.