Korkunç itiraf! Nadia’yı zehirlediği pilavdan kendisi az yemiş

Olay, geçtiğimiz hafta Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1968 sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda giden vatandaşlar, arazide sarılı haldeki battaniyeyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, battaniyeyi açtığında 20'li yaşlarda bir kadın cesedi olduğunu gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda detaylı çalışma gerçekleştirdi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Afganistan uyruklu Nadia Noori'ye (21) ait olduğunu tespit ettiler. Olay yerine yakın güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler genç kadının eski erkek arkadaşı Sabour Sakhızadeh'i (30) gözaltına aldılar.
PİLAV YAPMIŞ
Hakkında uzaklaştırma kararı alan sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğünü itiraf eden Sabour Sakhızadeh'i (30) korkunç cinayeti detaylarıyla anlattı. Eski kız arkadaşının evine gittiğini ve uzun bir süre sohbet ettiklerini söyleyen Sakhızadeh'i (30), " Beni aldattığını düşünüyordum bu yüzden tartışmaya başladık. Onu öldürmeye karar verdim. Acıktığımı söyleyip pilav yapacağımı söyledim. Şüphelenmedi. Mutfağa girip kendi ellerimle pilav yaptım. Kendimi de öldürmeyi düşünüyordum. Yaptığım pilavın içine fare zehri ilave ettim" dedi.
KENDİSİ BİR KAŞIK ALMIŞ
İki tabak pilav koyup masaya geçtiklerini söyleyen Sabour Sakhızadeh'i (30) "Ben bir kaşık alıp Nadia'nın tabağını bitirmesini bekledim. Daha sonra evden işe gitrmek için ayrıldım. Döndüğümde ölmüştü. Yanına uzanıp uzun bir süre ağladım. Cesedi kolay taşımak için ellerini, ayaklarını bağlayıp battaniye sardım. Daha sonra kardeşimden cesedi taşımak için yardım istedim. El arabasına koyup yol kenarına bıraktık" dedi.