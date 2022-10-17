Korkunç itiraf! Nadia’yı zehirlediği pilavdan kendisi az yemiş

PİLAV YAPMIŞ

Hakkında uzaklaştırma kararı alan sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğünü itiraf eden Sabour Sakhızadeh'i (30) korkunç cinayeti detaylarıyla anlattı. Eski kız arkadaşının evine gittiğini ve uzun bir süre sohbet ettiklerini söyleyen Sakhızadeh'i (30), " Beni aldattığını düşünüyordum bu yüzden tartışmaya başladık. Onu öldürmeye karar verdim. Acıktığımı söyleyip pilav yapacağımı söyledim. Şüphelenmedi. Mutfağa girip kendi ellerimle pilav yaptım. Kendimi de öldürmeyi düşünüyordum. Yaptığım pilavın içine fare zehri ilave ettim" dedi.