Korkunç kazadan uyuşturucu sevkiyatı çıktı! Milyonluk uyuşturucu sevkiyatı kazayla son buldu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hırsızlık gibi suçlardan birçok suç kaydı bulunan Ferhat Aslan(41) geçtiğimiz hafta Samet K. İle iletişime geçerek İstanbul'a gitmek için araç kiralaması gerektiğini söyledi.

ARAÇ KİRALATTILAR

Samet K., Bozyaka'da bir fırında çalışan Sinan Y.'yi arayarak ehliyeti olmadığı için araç kiralayamadığını söyleyerek kendisinden yardım istedi. Hiç birşeyden habersiz arkadaşına yardım etmek isteyen Sinan Y., Konak'ta bulunan bir araç kiralama merkezinden 10 günlük bir araç kiraladı. Samet K. İse kiralamaya kefil oldu.

İSTANBUL DÖNÜŞÜ KAZA

İddiaya göre kiralanan otomobille yola çıkan Ferhat Aslan, İstanbul'dan temin ettiği 4 kilo esrar ve 2 kilo hapla İzmir'e yola çıktı. Lapseki-Çanakkale kara yolu Kangırlı köyü yakınlarında Ferhat Aslan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, yağmur suyu tahliye kanalındaki künge çarptı.

YOLA SAÇILDI

Çarpmanın şiddeti ile otomobilin motoru yerinden fırlarken paketler halindeki 5 milyon lira değerindeki uyuşturucu madde yola saçıldı. Kazada sürücü Aslan, hayatını kaybetti. Cenaze, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 GÖZALTI

İnceleme sonucunda Aslan'ın kaza yapan otomobiliyle bağlantılı olan ve eskortluk yaptığı belirlenen bir otomobil olduğu tespit edildi. Söz konusu otomobil, plakası belirlenip, durduruldu. İçindeki A.D. ve H.C.A. gözaltına alınıp, haklarında adli işlem başlatıldı.