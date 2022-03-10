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Giriş Tarihi: 10.3.2022 16:24

Korkunç kazadan yaralı kurtulmuştu! Safiye Köten’den iyi haber geldi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Korkunç kazadan yaralı kurtulmuştu! Safiye Köten’den iyi haber geldi

Muğla’da geçtiğimiz günlerde otomobiliyle kaza yapan Safiye Köten, ameliyat edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Köten’in FETÖ’nün ünlü casusluk davasında kumpas mağduru olduğu öğrenildi.

Muğla'da, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette giden balya yüklü tıra arkadan çarpan Safiye Köten (33) yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köten, tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde hayati tehlikesi bulunmayan Köten, ameliyatın ardından ortopedi servisine alındı.

FETÖ KUMPASI MAĞDURUYDU

Safiye Köten, 'casusluk davası' olarak bilinen davada sanık olarak yargılanmıştı. FETÖ'nün ünlü casusluk davası mağduru olan Köten'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köten'in babası Antalya'nın Konyaaltı Kaymakamı olan Kamil Köten, hastanede kızını ziyaret etti.

Kaymakam Köten, kızının durumunun iyi olduğu belirtti. Köten, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Kamil Köten, 15 Temmuz Darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olan ilk mülki amirdi.


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Korkunç kazadan yaralı kurtulmuştu! Safiye Köten’den iyi haber geldi
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