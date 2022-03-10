Korkunç kazadan yaralı kurtulmuştu! Safiye Köten’den iyi haber geldi

Muğla'da, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette giden balya yüklü tıra arkadan çarpan Safiye Köten (33) yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köten, tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde hayati tehlikesi bulunmayan Köten, ameliyatın ardından ortopedi servisine alındı.
FETÖ KUMPASI MAĞDURUYDU
Safiye Köten, 'casusluk davası' olarak bilinen davada sanık olarak yargılanmıştı. FETÖ'nün ünlü casusluk davası mağduru olan Köten'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.