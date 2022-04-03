Korkunç olay! Düzce’de geri manevra yapan oğluna yardımcı olurken tırın altında kalan baba öldü

M.E. idaresindeki tır, Bolu Dağı Tüneli girişindeki heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu kapalı olduğu için sabaha karşı Kaynaşlı gişelerinden çıkarak D-100 kara yoluna girdi.

Kara yolunda yanlış yönde ilerlediğini fark eden sürücü, geri manevra yapmak istedi. Tırda birlikte seyahat ettiği babası N.E. de araçtan inerek oğluna yardımcı olmaya çalıştı.

Bir anda babasını gözden kaybeden M.E, tırı emniyet şeridine çekerek aramaya başladı. Yaklaşık 10 metre geride babasını yerde kanlar içinde bulan sürücü, durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.E, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.