Korkunç olay! Kadını öldürüp bazaya koyup yaktılar

Olay, İstanbul Atasehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 8 yıldır dairede yaşayan yabancı uyruklu kişilerin kaldığı daireden 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yapılan kontrolde yarısı yanmış bir kadın cesedi bulundu.

BAZAYA KOYUP YAKMIŞLAR

Polis sokakta önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dairede uzun süre inceleme yapıldı. İncelemede kadının öldürüldükten sonra çarsafa sarıldığı ve bazaya konularak yakıldığı belirtildi. Polis tarafından yapılan çalışmada dairede kiracı olarak kalan Türkmenistan uyruklu 2 kişiyle, dairenin sahibi gözaltına alındı. Polis katil veya katillerin yakalanması için çalışma başlattı.