Korkunç olay! Traktör ile çapa makinesi arasına sıkıştı

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hacıellezler mevkiinde meydana geldi. Tarlasında traktör ile çapalama işlemi yapan çiftçi Hikmet Uslu (65) traktör ile çapa makinesi arasında sıkıştı.
Uslu, sıkışma sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden ve baş kısmından ağır yaralandı. Çevredekiler olayı görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Tarlaya gelen sağlık ekipleri Hikmet Uslu'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Hikmet Uslu'nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.