Korkunç olay! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu



Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde ise hayatını kaybeden kişinin İstanbul'da yaşayan ve 7 Kasım 2021 tarihinden beri kayıp olan 59 yaşındaki Hasan Erbaş'a ait olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü M.T. gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

