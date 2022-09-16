Korkunç olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı! Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçaklayarak öldürmüşlerdi...

Olay, Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı. Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı.
Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER A HABER'DE
Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın hayatını kaybettiği olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. A Haber'in ulaştığı görüntülerde genç güvenlik görevlisine saldırı anı ve sanığın bıçağı saplamasıyla birlikte Tuğrul Okudan'ın yere yığıldığı anlar görülüyor.
SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video