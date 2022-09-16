Korkunç olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı! Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçaklayarak öldürmüşlerdi...

Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.