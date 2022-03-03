Korkunç pusu! Günlerce takip ettiği husumetlisini öldürdü

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Ökkeş İlhan Kılıç'ı (28) günlerce takip eden Can D. (30), her gün geçtiği yola pusu kurdu. Kılıç geldiği esnada belinden tabancasını çıkaran Can D., sokak ortasında husumetlisine 5 el ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Başından ve göğsünden isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılan Kılıç'ı gören esnaf Ahmet Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri nabzı zayıf atan Kılıç'ı kalp masajı yaparak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sokak ortasında kurşunların hedefi olan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.