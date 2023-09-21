İş adamı cinayetinde yeni detay! Telefondan sonra boş kovanda bulunamadı

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde yapımı devam eden Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde şantiye şefi olarak görev yapan işadamı Sezai Kapulu'nun geçtiğimiz ay öğle saatlerinde Dardanos sahilinde ölü olarak bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Kafasına tek el ateş edilmiş şekilde bulunan Kapulu'nun, olaydan dakikalar önce personeline "Kepçe'yi yükleyip geliyorum" diye mesaj atması "intihar mı? yoksa cinayet mi?" sorularını akla getirmişti. Kapulu'nun olay günü kullandığı yollar ve en son görüştüğü kişiler titiz bir şekilde incelenirken, Bursa Adli Tıp Kurumu şüpheli ölümle ilgili otopsi raporunu tamamlayarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

BİTİŞİK ATIŞ İLE ÖLMÜŞ

Raporda, Kapulu'nun bitişik atış sonucu öldüğü ifade edilirken cilt ile namlu ağzı arasındaki mesafenin 0-3 cm. arasında olduğuna dikkat çekildi. Raporda, ayrıca stampa izlerine rastlandığı, deride ekimoz, dokularda karbonmonoksite bağlı pembeleşmeler görüldüğü belirtildi.

BOŞ KOVAN VE ÇEKİRDEK BULUNAMADI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen otopsi raporu Kapulu'nun intihar ihtimalini güçlendirirken, olayla ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı. İşadamı Kapulu'nun olay günü kullandığı 0 536 XXX 6X X3 nolu telefonun esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından, olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgede yaptıkları araştırmada boş kovan ve çekirdeğe ulaşamadıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor…

NE OLMUŞTU

Çanakkale 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda ; Dardanos sahilinde yürüyüşe çıkan tatilciler, deniz kenarında yerde yatan bir kişiyi görünce hemen sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verdiler. Olay yerinde kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kafasına tek el ateş edilmiş şekilde bulunan ve sağ elinde silah olduğu belirlenen şahsın, şantiye şefi olarak görev yapan Sezai Kapulu olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, şüpheli görülen ölüm nedeniyle Kapulu'nun silahı tuttuğu elinden swap testi için örnekler aldı. Yapılan ön incelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

SABAH MESAJ ATMIŞ

Olayın "intihar mı?, yoksa cinayet mi?" olduğu çok yönlü olarak soruşturulurken aynı zamanda taş işi de yapan Sezai Kapulu'nun ölümünden bir saat önce nerede olduğunu soran personeline şantiyenin konumunu göndererek "Kepçeyi yükleyerek geliyorum" yazdığı ortaya çıktı.

1 GÜN ÖNCE SUNUM YAPTI

Kapulu'nun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde şantiye şefi olmasının yanı sıra taş şirketinin de olduğu tespit edilirken, ölümünden 1 gün önce de OSB'ye gelen yetkililere inşaatla ilgili sunum yaptığı belirlendi. Kapulu'nun kullandığı telefona ise ulaşılamadı.

İş adamı intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? 0536 XXX 6X X3 no’lu telefon kayıp!