Korkusuz Korkak filmi ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

14 Eylül akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Korkusuz Korkak filmi sinemaseverler ile buluşacak. Başrolünde usta isim Kemal Sunal'ın yer aldığı film Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini alıyor. Peki, 1979 yapımı Türk filmi Korkusuz Korkak filmi nerede ve ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar.

KORKUSUZ KORKAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filminin çekimleri Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirilmiştir.

KORKUSUZ KORKAK KONUSU

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI

Kemal Sunal, Belkıs Dilligil, Turgut Özatay, Rıza Pekkutsal, Ayşin Atav