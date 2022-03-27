Korkutan görüntü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kış aylarının sert geçmesi nedeniyle kıyı erozyonu oluştu. Dev dalgalar, 1 ayda 20 metrelik alanı yuttu. Kıyıda evleri olan vatandaşlar kum çuvallarıyla önlem almaya çalışıyor
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aydır yaşanan kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluşturuyor. Sahili vuran erozyona karşı vatandaşlar evlerinin önüne kum çuvalları koyarak önlem almaya çalışıyor. Dalgaların yeniden hırçınlaşması düşüncesiyle tedirgin olan yöre halkı, ev ve arsalarının sular altında kalmaması için yetkililerden yardım istiyor.
EVİMİ KURTARMALIYIM
Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan evin sahibi Ali Çabuk, "Kum torbalarıyla elimden geldiğince evimi kurtarmaya çalışıyorum. Ama doğayla baş edemem. Ankara'dan bir heyet geldi, denizin içerisine taşlar koyacaklarını söylediler. Bu çalışmanın bir an önce başlamasını istiyoruz" görüşünü dile getirdi.
TURİZMİ DE VURACAK
Karasu sahil esnafı Aziz Çabuk ise şöyle konuştu:
"8 sene önce aynı durum olmuştu ve caddeleri su basmıştı. Aynı durumun olmasından korkuyoruz. Buradaki erozyonun bize de çok büyük etkileri olur. Çünkü Karasu, sahiliyle, kumsalıyla bilinen bir ilçemiz. Buraya gelen turistler kumsalı için geliyor. Ama bu kumsalın yok olması turistleri kaçırır. Esnaf olarak çok zarar görürüz. Yaz gelmeden gerekli önlemin alınmasını talep ediyoruz."