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Giriş Tarihi: 18.10.2021 20:35

Korkutan yangın

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında çıkan yangına Gaziantep OSB ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin yoğun duman altındaki söndürme müdahalesi yaklaşık 2 saat sürdü.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangının büyümesinin engellendiğini söyledi. Yılmaz yangında yaralı veya herhangi bir can kaybının yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

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Korkutan yangın
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