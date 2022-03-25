Korkutmak istemiştim

Zonguldak’ta, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakla yaralayan Hakan Durdu, 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Babasının, annesini boğmaya çalıştığını gördüğünü ve engel olmak istediğini söyleyen Durdu, “Bıçağı babamı korkutmak için almıştım, pişmanım” dedi
Geçtiğimiz yıl 29 Haziran'da, Asma Mahallesi Dağbaca Sokak'ta meydana gelen olayda, Hakan Durdu (23), iddiaya göre, babası Alaattin Durdu'nun (45) şiddetine maruz kalan annesi N.D.'yi (41) kurtarmak istedi. Babasına engel olmaya çalışan Durdu, ekmek bıçağıyla babasını bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen Alaattin Durdu, akrabası tarafından hastaneye kaldırıldı. Evin küçük oğlu E.D.'nin ihbarı üzerine gelen polis, Hakan Durdu'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durdu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hakan Durdu hakkında 'haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Hakan Durdu'nun yargılanmasına devam edildi. Durdu, ifadesinde, "Mutfağa geldiğimde babamı annemin üzerine çıkmış ve annemi boğazladığını gördüm. Ben onları ayırmaya çalıştım. Babamın arkasından kafasına yumrukla vurdum, başarısız oldum. Babamı boynundan tutup çekmeye çalıştım. Başarısız olunca sert bir cisim aradım ve o esnada bıçağı buldum. Bıçağı babamı korkutmak için almış olsam da o an panikle istemediğim olaylar gerçekleşti. Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi. N.D. ise şiddete maruz kaldığı sırada oğlunun geldiğini ve babasını çekmeye çalıştığını belirterek, "Alaattin benim üstümden kalktı, oğluma saldırdı. O sırada Hakan'ın elinde bıçak vardı. Alaattin'in üzerinde kan gördüm" dedi. Tanık olarak dinlenen çiftin küçük oğlu E.D. (11) ise anne ile babasının kavga seslerini duyduğunu, babasının kendisine de şiddet uyguladığını, olay günü de babasının şiddet uygulamasından korktuğu için odaya saklandığını söyledi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. DHA