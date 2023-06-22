Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde boya kimyasalları üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesisten yükselen dumanı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD Müdürlüğü, jandarma ekipleri ile belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 itfaiye aracıyla 40 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında, park halinde bulunan otomobil ve kamyonet zarar gördü.