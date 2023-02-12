Korkuyla balkondan atladılar

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde 479 yaralı depremzede tedavi görüyor. SABAH o depremzedeleri hastane odasında ziyaret etti. İşte anlattıkları;Hatay Dörtyol'daydık. Eşim ve kızımla evden kaçtık. Ancak 16 yaşındaki oğlunun evde olduğunu anlayınca onu kurtarmak için yeniden içeri girdim. Bu kez merdivenlerden kaçamayacağımı anlayınca oğlumla birlikte balkondan atlayarak kurtuldum.Gaziantep'teki evimde uyuyordum. Deprem olunca fırladım. Panikle balkondan aşağı atladım.SABAH