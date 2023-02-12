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Giriş Tarihi: 13.2.2023

Korkuyla balkondan atladılar

Korkuyla balkondan atladılar
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde 479 yaralı depremzede tedavi görüyor. SABAH o depremzedeleri hastane odasında ziyaret etti. İşte anlattıkları;
Hüseyin Gülmez (60): Hatay Dörtyol'daydık. Eşim ve kızımla evden kaçtık. Ancak 16 yaşındaki oğlunun evde olduğunu anlayınca onu kurtarmak için yeniden içeri girdim. Bu kez merdivenlerden kaçamayacağımı anlayınca oğlumla birlikte balkondan atlayarak kurtuldum.
Murat Esici (44): Gaziantep'teki evimde uyuyordum. Deprem olunca fırladım. Panikle balkondan aşağı atladım. Dilan KAYA/SABAH

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Korkuyla balkondan atladılar
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