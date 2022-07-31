Haberler Yaşam Haberleri Korona kavgası cinayetle bitti! Babasını öldüren genç tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.7.2022 10:23 Son Güncelleme: 31.7.2022 11:21

Korona kavgası cinayetle bitti! Babasını öldüren genç tutuklandı

İstanbul Ümraniye’de koronaya yakalanınca eşiyle tartışan 68 yaşındaki Ahmet Ali İçmek tartışmayı ayırmak için araya giren oğlu tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli oğul Birol İçmek tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Korona kavgası cinayetle bitti! Babasını öldüren genç tutuklandı

Ümraniye'de eşi ve oğlu ile birlikte yaşayan emekli Ali İçmek iddiaya göre geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Bu duruma eşi Hava İçmek, maske takmadan dolaştığı ve mesafe tedbirine dikkat etmediği gerekçesiyle öfkelendi.

EKMEK BIÇAĞIYLA EŞİ VE OĞLUNU TEHDİT ETTİ

Kısa bir süre sonra Hava İçmek'te de hastalık belirtileri görüldü. Test yaptıran Hava İçmek hasta olduğunu öğrenince eşiyle kavgaya tutuştu. Kavgaya çiftin 28 yaşındaki oğulları Birol İçmek de dahil oldu.

Karşılıklı bağırışlar ve tehditlerin ardından Ahmet Ali İçmek mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve oğlunu tehdit etti. Birol İçmek ile babası arasında boğuşma çıktı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan boğulmada bıçağı eline geçiren Birol İçmek babasını boynundan iki, göğsünden de bir kez yaraladı. Kavga Ahmet Ali İçmek'in kanlar içerisinde yere yağılmasıyla bitti.

Evdekiler durumu hemen polise ve ambulansa bildirdi ancak ekipler geldiğinde Ahmet Ali İçmek hayatını kaybetmişti. İfadesinde evde yaşananları ağlayarak anlatan Birol İçmek tutuklandı.

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Korona kavgası cinayetle bitti! Babasını öldüren genç tutuklandı
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