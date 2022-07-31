Korona kavgası cinayetle bitti! Babasını öldüren genç tutuklandı

EKMEK BIÇAĞIYLA EŞİ VE OĞLUNU TEHDİT ETTİ

Kısa bir süre sonra Hava İçmek'te de hastalık belirtileri görüldü. Test yaptıran Hava İçmek hasta olduğunu öğrenince eşiyle kavgaya tutuştu. Kavgaya çiftin 28 yaşındaki oğulları Birol İçmek de dahil oldu.

Karşılıklı bağırışlar ve tehditlerin ardından Ahmet Ali İçmek mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve oğlunu tehdit etti. Birol İçmek ile babası arasında boğuşma çıktı.