Korona kavgası cinayetle bitti! Babasını öldüren genç tutuklandı

Ümraniye'de eşi ve oğlu ile birlikte yaşayan emekli Ali İçmek iddiaya göre geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Bu duruma eşi Hava İçmek, maske takmadan dolaştığı ve mesafe tedbirine dikkat etmediği gerekçesiyle öfkelendi.
EKMEK BIÇAĞIYLA EŞİ VE OĞLUNU TEHDİT ETTİ
Kısa bir süre sonra Hava İçmek'te de hastalık belirtileri görüldü. Test yaptıran Hava İçmek hasta olduğunu öğrenince eşiyle kavgaya tutuştu. Kavgaya çiftin 28 yaşındaki oğulları Birol İçmek de dahil oldu.
Karşılıklı bağırışlar ve tehditlerin ardından Ahmet Ali İçmek mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve oğlunu tehdit etti. Birol İçmek ile babası arasında boğuşma çıktı.