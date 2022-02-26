Koronadan ölen Yağız’ın ismi sınıfında yaşayacak

AĞABEYİNİN ÖLDÜĞÜ PSİKOLOG EŞLİĞİNDE SÖYLENDİ

Ağabeyinin öldüğü psikolog eşliğinde dün (Perşembe) kardeşi Metin Ayaz Öziç'e (7) söylendi. Minik Metin de ağabeyinin ölümünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Acılı anne Ayşegül Öziç, "16 Şubat Çarşamba günü sınıfında 2 çocuğun Covid-19 olduğu ile ilgili okuldan mesaj geldi. Yağız da gece ateşlenince hastaneye götürdük. Test yapamayacaklarını söyleyip sabah Covid-19 testi için gelmemizi istediler. Bütün gece halsizdi, uyuyamadı. Perşembe günü sabah erken saatlerde hastaneye gidip testini yaptırdık. Ateşi 38,5 çıktı. Eve döndüğümüzde durumu kötüleşmeye başladı. Bir şeyler yedirmek istedik ama kusuyordu. Öğle saatlerinde test sonucunun pozitif olduğunu öğrendik. Cuma günü uyandı, bir şeyler yedikten sonra doktorun tavsiye ettiği şurubu içirdim. Eli, ayağı çok soğuktu ve konuşacak hali yoktu. Durumunun daha da kötüye gittiğini görünce ambulans çağırdık. Oğlum o gün hastanede yaşamını yitirdi" dedi.