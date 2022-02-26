Koronadan ölen Yağız’ın ismi sınıfında yaşayacak

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yıllık evli ev hanımı Ayşegül Öziç (28) ve fabrikada operatör Mert Öziç (31) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yağız Öziç, 16 Şubat Çarşamba rahatsızlandı. Bir gün sonra ateş ve halsizlik şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Yağız'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedavi gören Yağız'ın durumu cuma günü ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan Öziç, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yağız, gözyaşları arasında Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AĞABEYİNİN ÖLDÜĞÜ PSİKOLOG EŞLİĞİNDE SÖYLENDİ
Ağabeyinin öldüğü psikolog eşliğinde dün (Perşembe) kardeşi Metin Ayaz Öziç'e (7) söylendi. Minik Metin de ağabeyinin ölümünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Acılı anne Ayşegül Öziç, "16 Şubat Çarşamba günü sınıfında 2 çocuğun Covid-19 olduğu ile ilgili okuldan mesaj geldi. Yağız da gece ateşlenince hastaneye götürdük. Test yapamayacaklarını söyleyip sabah Covid-19 testi için gelmemizi istediler. Bütün gece halsizdi, uyuyamadı. Perşembe günü sabah erken saatlerde hastaneye gidip testini yaptırdık. Ateşi 38,5 çıktı. Eve döndüğümüzde durumu kötüleşmeye başladı. Bir şeyler yedirmek istedik ama kusuyordu. Öğle saatlerinde test sonucunun pozitif olduğunu öğrendik. Cuma günü uyandı, bir şeyler yedikten sonra doktorun tavsiye ettiği şurubu içirdim. Eli, ayağı çok soğuktu ve konuşacak hali yoktu. Durumunun daha da kötüye gittiğini görünce ambulans çağırdık. Oğlum o gün hastanede yaşamını yitirdi" dedi.
ASKER OLMAK İSTİYORDU
SABAH'a konuşan acılı baba Mert Öziç ise, "Oğlumun başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. 3 ay önce sünnet oldu. Sünnet öncesinde tüm tetkiklerini yaptırmıştık. Hiçbir rahatsızlığı çıkmadı. Hem çok sağlıklı hem de çok hareketli bir çocuktu. Hayata çok bağlıydı. Asker olmak istiyordu. Tüm bu olanlara küçük kalbi sadece 2 gün dayanabildi.
Yağız son kelimesinde 'Babacığım ben öleceğim. Beni kurtar' dedi. Çaresiz kaldım" dedi. Çarşamba günü gece vardiyasındayken işten eve geldiğini anlatan Mert Öziç, "39 derece ateşi vardı. Eşim ateşini düşeremediğini söyledi. Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdük. Çarşamba akşamı belirtileri zaten koronavirüsü gösteriyordu. Hastaneden, 'Duş aldırın 2-3 gün ağır geçirebilir' dediler. Eve getirdik. Duşunu aldırdık, yemek yedirdik. İstifra etti. İstifradan sonra yeniden duş aldırdık. Sabaha kadar uyumadı. Başındaydık" dedi.
SON İSTEĞİ ÇİKOLATALI SÜT VE DOMATES OLDU
Oğlunun vefat ettiği Cuma günü sabahında kendisinden son kez domates ve çikolatalı süt istediğini anlatan Mert Öziç, "Bakkaldan aldım geldim. Eşimle mutfağa geçtik. Anne ve baba bile diyemiyordu. Durumu ağırlaşınca Cuma günü tekrardan hastaneye götürdük. Kurtarılamadı. Oğlumu o halde görünce dünyam başıma yıkıldı" dedi. Toplumda çocukların koronavirüsü hafif atlatacağı düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını anlatan Mert Öziç, "Oğlum çok ağır geçirdi ve vefat etti. Hastaneye çocuklarını en kısa sürede götürsünler ve iyileşmeden çıkartmasınlar. Sınıfta koronavirüs çıkarsa anne ve babalar asla çocuklarını okula göndermesinler. Dikkat etsinler. Çocuklar da ağır geçirebiliyor" dedi. Devlet tarafından gönderilen psikolog eşliğinde kardeşine ağabeyinin öldüğünün söylendiğini anlatan Mert Öziç, "Yağız'ın ismi sınıfına verilecek. İsmi ölümsüzleştirilecek" dedi.