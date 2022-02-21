Koronavirüs aynı aileden 9 kişiyi öldürdü

Bir süre önce korona virüse yakalanan Şenay Genç Yalçınkaya (36) sağlık durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Yalçınkaya Gürgen köyünde toprağa verildi.
Rize'de yaşayan Genç ailesi geçtiğimiz yılda 6 ay içerisinde 8 ferdini kaybetmişti. Aşı önceliği tanınan ailenin 25 ferdine aşı uygulandı. Aşılanan Genç ailesi 10 ay boyunca kimse hastalığa yakalanmadı. Her şey tam da bitti derken 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), 3 aşı olmasına rağmen virüse yakalandı. Hastalığı ağır seyreden Şenay Genç Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaldırıldığı hastanede entübe edilen Şenay Genç Yalçınkaya hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Genç ailesi ve Yalçınkaya aileleri, yakınları, komşuları ve sevenleri katıldı.