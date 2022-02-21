Koronavirüs aynı aileden 9 kişiyi öldürdü

Rize'de yaşayan Genç ailesi geçtiğimiz yılda 6 ay içerisinde 8 ferdini kaybetmişti. Aşı önceliği tanınan ailenin 25 ferdine aşı uygulandı. Aşılanan Genç ailesi 10 ay boyunca kimse hastalığa yakalanmadı. Her şey tam da bitti derken 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), 3 aşı olmasına rağmen virüse yakalandı. Hastalığı ağır seyreden Şenay Genç Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.