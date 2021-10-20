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Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:00 Son Güncelleme: 20.10.2021 14:05

Koronavirüs bir anneyi daha hayattan kopardı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Koronavirüs bir anneyi daha hayattan kopardı

Kırıkkale’de bebeğine bir zarar gelmesinden korktuğu için koronavirüs aşısı olmayan 39 yaşındaki 7 aylık hamile Tuğba Altıntop, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altıntop’un bebeği ise sezeryanla alındı.

Yaklaşık 20 gündür Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Tuğba Altıntop, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hamile olduğu için aşı olmayan Altıntop, koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra doktorlar bebeği sezeryanla alarak, annenin tedavisine devam ettiler.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuğba Altıntop yeni doğan oğlunu göremeden hayata gözlerini yumdu.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Esra Cebeci'nin kardeşi olan Tuğba Altıntop'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Etiler Dörtyol Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Annesini kaybeden bebek ise küveze alındı. Altıntop'un ayrıca 12 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

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Koronavirüs bir anneyi daha hayattan kopardı
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