Koronavirüs bir anneyi daha hayattan kopardı

Yaklaşık 20 gündür Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Tuğba Altıntop, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hamile olduğu için aşı olmayan Altıntop, koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra doktorlar bebeği sezeryanla alarak, annenin tedavisine devam ettiler.
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuğba Altıntop yeni doğan oğlunu göremeden hayata gözlerini yumdu.
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Esra Cebeci'nin kardeşi olan Tuğba Altıntop'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Etiler Dörtyol Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Annesini kaybeden bebek ise küveze alındı. Altıntop'un ayrıca 12 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.