Koronavirüs bir anneyi daha hayattan kopardı

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Esra Cebeci'nin kardeşi olan Tuğba Altıntop'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Etiler Dörtyol Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Annesini kaybeden bebek ise küveze alındı. Altıntop'un ayrıca 12 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.