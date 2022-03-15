Koronavirüs denetimleri sürüyor

Koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli genelinde son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve kontroller ile verilen hizmetlere ait rakamlar, Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada 07 Mart ile 13 Mart 2022 tarihleri arasında Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 146 kişinin talebi karşılandığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 599 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği belirtildi. Ayrıca 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden 47 kişinin talebi yerine getirildiği öğrenildi.

6 KARANTİNA İHLALİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde ise toplam 52 bin 542 aracın kontrol edildiği ve 63 bin 615 kişiye kimlik sorgulaması yapıldığı belirtildi. Bu denetimlerde karantina ihlali yaptığı tespit edilen 6 kişiye ve tedbirlere uymadığı belirlenen 2 kişiye idari ceza uygulandığı öğrenildi.