Koronavirüs, mutasyonla hastalık yapma potansiyelini kaybetti





EPİDEMİK FORMA DÖNÜŞÜM TAMAMLANMAK ÜZERE

Pandemi bir gün gelip hayatımızdan bütünüyle çıkacak veya bu virüs tümüyle kaybolup gidecek diye beklemek çok gerçekçi değil ama istediğimiz, beklediğimiz bunun diğer solunum yolu virüsleri gibi sıradanlaşması ve döngüsel epidemik bir forma dönmesiydi. Bu büyük oranda tamamlanmış görünüyor.