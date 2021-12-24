Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar etti! O hükümlü yakalandı
Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:32

Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar etti! O hükümlü yakalandı

DHA
Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar etti! O hükümlü yakalandı

Osmaniye’de, 6 ay önce koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü A.B. (29), polisin çalışmasıyla yakalandı.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14,5 yıl hüküm giyen A.B., 6 ay önce cezasını çektiği cezaevinde koronavirüse yakalanınca, tedavi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.B., burada firar etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.B.'nin Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı. A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen A.B., Toprakkale T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

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Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar etti! O hükümlü yakalandı
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