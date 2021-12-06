Koronavirüs teşhisinde yapay zeka dönemi başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan Serte'nin geliştirdiği, üç boyutlu tomografi görüntüleri üzerinden koronavirüsün vücuttaki tutulum seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma hastalığın tanı ve tedavi süreçlerinde yeni bir dönem başlatıyor. Günümüzde COVID-19 tanısı için kullanılan en yaygın yöntemler PCR ve antijen kitleri. Ancak ileri aşamada hastalığın kesin teşhisi hastanın akciğer tomografileri üzerinden konuluyor. Üç boyutlu tomografiler, tomografi çeken cihaza göre değişse de yüzlerce karenin bir araya gelmesi ile oluşuyor. Dolayısıyla her hasta için her bir karenin tek tek, insan gözüyle analiz edilerek bir sonuca varılması oldukça uzun sürüyor. Ayrıca işin içine insan yorumu girdiğinde olası hata payı da yükseliyor.

"HATA PAYI EN AZA İNECEK"

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serte'nin geliştirdiği yapay zeka tabanlı algoritma hastalığın vücutta yarattığı etkileri çok daha kısa bir sürede yüksek doğrulukta ortaya koyuyor. Dr. Serte'nin geliştirdiği yapay zeka tabanlı algoritma ile ilgili hazırladıkları bilimsel makale Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkatini çekmiş durumda. Doç. Dr. Serte: "Geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı algoritmayı kullanan yazılım sayesinde, radyolog ve doktorlar, COVID-19 tanısını ve tedavi sürecini çok daha hızlı bir şekilde ve hata payını en aza indirerek planlayabilecekler" dedi.

"HEKİMLERİN YARDIMCISI OLACAK"

Yakın Doğu Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özüm Tunçyürek, "Koronavirüs salgınının başladığı dönemde, radyoloji uzmanlarının bu yeni hastalığın etkilerini belirleyip teşhis edecek tecrübesi bulunmuyordu. Bu tecrübe, süreç içerisinde ancak hastalığın insanlar üzerindeki etkilerinin gözlenmesi ile oluştu. Yapay zeka uygulamaları ise tecrübeye ihtiyaç duymaz. Bu nedenle geliştirilen yapay zeka tabanlı uygulamalar sadece COVID-19 için değil pek çok alanda hekimlerin en büyük yardımcısı olacak" diye konuştu.