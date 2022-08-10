Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs testi pozitif çıktı: Ezgi'nin organları alınamayacak
Giriş Tarihi: 10.8.2022 16:37 Son Güncelleme: 10.8.2022 16:39

Koronavirüs testi pozitif çıktı: Ezgi'nin organları alınamayacak

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'ın vurduğu, beyin ölümü gerçekleşince ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı Ezgi Özarslan'ın (31) koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle Özarslan'ın organlarının alınmayacağı belirtildi.

DHA
Koronavirüs testi pozitif çıktı: Ezgi’nin organları alınamayacak

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Genç kadının ailesi de kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için dün örnek alındı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle Ezgi Özarslan'ın organlarının bağışlanmayacağı aileye aktarıldı. Öte yandan kaçan Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Koronavirüs testi pozitif çıktı: Ezgi'nin organları alınamayacak
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