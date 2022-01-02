Koronavirüs testi sırasında hastane karıştı: Güvenlik görevlisine böyle saldırdı!

E.M.Ç. iddiaya göre, sıraya girmesi konusunda kendisini uyaran güvenlik görevlisi C.Y. ile tartıştı. E.M.Ç., kendisini uyaran görevli ile tartıştıktan sonra iddiaya göre hakaret ederek saldırdı. Beyaz kod verilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri soruşturmaya başladı.