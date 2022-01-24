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Giriş Tarihi: 24.1.2022 15:07

Koronavirüs yaşlı çifti 5 gün arayla hayattan kopardı!

DHA
Koronavirüs yaşlı çifti 5 gün arayla hayattan kopardı!

Acı olay Trabzon Yomra'da meydana geldi... Reyhan Sönmez’in (72) hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez (82) de yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Özdil Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak'ta hayatını kaybetti. Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına defnedildi.

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Koronavirüs yaşlı çifti 5 gün arayla hayattan kopardı!
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