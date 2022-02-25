Koronaviruse yakalanarak vefat eden asker Ağrı’da defnedildi

Yaklaşık bir hafta önce koronavirus (Covid-19)'e yakalanarak önce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha Erzurum'da ilinde Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Teğmen Sidar Aktepe vefat etti.

Sidar Aktepe için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Nurettin Atmaca Camiinde protokolün katılımı ile cenaze namazı kılındı.

Ağrı İl Müftü Vekili Murat Sarı'nın kıldırdığı cenaze namazına Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ve il protokolü katıldı.