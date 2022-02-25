Haberler Yaşam Haberleri Koronaviruse yakalanarak vefat eden asker Ağrı'da defnedildi
Giriş Tarihi: 25.2.2022 15:51 Son Güncelleme: 25.2.2022 16:05

Koronaviruse yakalanarak vefat eden asker Ağrı'da defnedildi

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Koronaviruse yakalanarak vefat eden asker Ağrı’da defnedildi

Artvin'de görevli olup izne geldiği memleketi Ağrı'da koronaviruse yakalanan ve tedavi gördüğü Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Piyade Teğmen Sidar Aktepe, düzenlenen törenle Aşağı Yoldüzü  köyünde defnedildi.

Yaklaşık bir hafta önce koronavirus (Covid-19)'e yakalanarak önce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha Erzurum'da ilinde Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Teğmen Sidar Aktepe vefat etti.

Sidar Aktepe için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Nurettin Atmaca Camiinde protokolün katılımı ile cenaze namazı kılındı.

Ağrı İl Müftü Vekili Murat Sarı'nın kıldırdığı cenaze namazına Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ve il protokolü katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! İşgalci Rus birliklerine söyledikleri son söz, Ukrayna askerlerini ölüme böyle götürdü
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Son dakika | Vladimir Putin'den Zelenski'nin çağrısına yanıt: 'Rusya üst düzey müzakereye hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronaviruse yakalanarak vefat eden asker Ağrı'da defnedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA