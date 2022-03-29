Koronavirüsten vefat etmişti: 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı!

Mehmet Çakır'ın oğlu Halil Çakır, özel hastanede tedavi gören babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "İstanbul'dan koronavirüs nedeniyle cenazesini buraya getiremedik. Geçici olarak Kilyos'a koyduk ama buraya getirmeyi çok istedik. Cenazesini buraya getirmeyi uygun bulduk, kendi toprakları. Tüm sevdikleri, tüm sevenleri burada" dedi.