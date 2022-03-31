Koronaya son çalım

Giriş Tarihi: 1.4.2022

Uzmanlar, iki yıldır hayatımızı kâbusa çeviren koronavirüsün sonunun geldiğini düşünüyor: “Aşılamayla birlikte Kovid artık grip gibi oldu. Artık enfeksiyon servislerinde 2-3 hasta var”