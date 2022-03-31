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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Koronaya son çalım

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Koronaya son çalım

Uzmanlar, iki yıldır hayatımızı kâbusa çeviren koronavirüsün sonunun geldiğini düşünüyor: “Aşılamayla birlikte Kovid artık grip gibi oldu. Artık enfeksiyon servislerinde 2-3 hasta var”

Kovid-19 salgınında geçen yıl bu zamanlar 3'üncü dalganın etkisindeydik. Hastaneler tıklım tıklımdı. Bu yıl ise aşılamanın da etkisiyle hastanelerin enfeksiyon servisleri boşaldı. Uzmanlar, SABAH'a konuştu:
İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Servisimizde son günlerde 2 ya da 3 hasta oluyor. Bu olayı noktalamak üzere olabiliriz. Aşı ve ilaç, koronavirüsü grip gibi ilacı, aşısı olan bir hastalık haline getirdi. Tüm bunlar artık işin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bazıları hastalığı geçirdiğinin farkında bile olmuyor.



Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit: Hastanemizde enfeksiyon servisi ve yoğun bakım olarak 140 hastaya kadar çıkabiliyorduk. Şimdi baktığımız zaman 4'ü yoğun bakımda 11 hastamız yatıyor. Aşılamadaki oranımızın yüksek olması koronavirüsün grip gibi ayakta geçirilmesini sağladı.
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: Hasta sayımız 500'lere dayanmıştı. 180'e yakın hasta yoğun bakımdaydı. Şimdi Avrupa Yakası'ndaki diğer hastanelerin de yükünü almaya çalışıyoruz, buna rağmen yatan hasta sayımız 50 civarı. Aşılamanın getirdiği sonuçlarla, Kovid artık grip gibi oldu.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam: Hastanemizde şu anda Kovid hastası 16 kişi yatıyor. Aşılama ile birlikte hastaneye yatışlar azaldı.

14 BİN 336 YENİ VAKA 56 VEFAT
TÜRKİYE'DE dün 272 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 435 kişi iyileşti. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.09 olarak kayıtlara geçti. ANKARA

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Koronaya son çalım
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