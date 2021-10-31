Koronayı yendi türküyle kutladı

SİVas
'ta, Kemal Şimşek
(99), koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden 6 günde iyileşerek taburcu oldu. Koronavirüs aşılarını zamanında yaptıran Şimşek, hastalığı yenmenin mutluluğunu türkü söyleyerek kutladı. 1922'de dünyaya gelen 6 çocuk babası emekli Kemal Şimşek, 1999'da böbrek yetmezliği nedeniyle eşi Saadet Şimşek
'i kaybetti. Şimşek, bu tarihten sonra oğlu Muammer'in yanında kalmaya başladı. Evde rahatsızlanan Şimşek'e 15 Ekim'de koronavirüs teşhisi konuldu. Koronaviinüs aşılarını zamanında yaptıran Şimşek hastalığı kolay atlattı. Sivas Numune Hastanesi
'ne yatırılan Şimşek, 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine tekrar dönen Kemal Şimşek, hastalığı yenmeyi "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsünü söyleyerek kutladı. Kemal Şimşek, "Doktorlardan Allah razı olsun. Benimle ilgilenip güzelce baktılar. Allah onları çocuklarına bağışlasın. Fındık, fıstık gibi yemişlerden yedim. Kendime baktım. Oğlum Muammer de bana güzelce bakıyor" dedi. DHA