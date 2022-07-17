Haberler Yaşam Haberleri Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu ne? Koroplast halka arz eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:49

Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu ne? Koroplast halka arz eşit mi oransal mı?

Koroplast halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın haftalık bülteni ile halka arzı duyurulan şirketle ilgili olarak yatırımcılar " Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi konularda araştırmalarına başladı. Yapılan açıklamada; Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (Koroplast), Yapı Kredi Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. İşte konuya ilişkin tüm bilgiler…

Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu ne? Koroplast halka arz eşit mi oransal mı?

SPK'nın onay vermesinin ardından Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Şirket hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı 2022

KOROPLAST HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Koroplast hissesi 4,68 TL'den halka arz olacak. Şirket halka arz gelirinin büyük bir kısmını Türkiye İş Bankası ve TSKB'den aldığı 12,6 milyon avroluk borcun kalan kısmını (7,44 milyon avro) ödemek için kullanacak. Koroplast halka arzdan elde ettiği gelirin kalan kısmını ise tahvil alımında kullanacak.

KOROPLAST HİSSE SEMBOLÜ NE OLACAK?

Koroplast hissesinin sembolü KRPLS olacak.

ŞİRKETİN TAAHHÜDÜ NE?

1 yıl boyunca satış yapılmayacak.

1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacak.

Fiyat istikrarı yapılırken alınan paylar geri satılmayacak.

KOROPLAST HİSSESİ KİMLERE DAĞITILACAK?

Hisselerin %25'i bireysel yatırımcıya, %25'i yüksek başvuru gerçekleştiren yatırımcıya, %40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılacak.

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Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu ne? Koroplast halka arz eşit mi oransal mı?
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