Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu ne? Koroplast halka arz eşit mi oransal mı?

SPK'nın onay vermesinin ardından Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Şirket hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı 2022
Koroplast hissesi 4,68 TL'den halka arz olacak. Şirket halka arz gelirinin büyük bir kısmını Türkiye İş Bankası ve TSKB'den aldığı 12,6 milyon avroluk borcun kalan kısmını (7,44 milyon avro) ödemek için kullanacak. Koroplast halka arzdan elde ettiği gelirin kalan kısmını ise tahvil alımında kullanacak.
Koroplast hissesinin sembolü KRPLS olacak.
1 yıl boyunca satış yapılmayacak.
1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacak.
Fiyat istikrarı yapılırken alınan paylar geri satılmayacak.
Hisselerin %25'i bireysel yatırımcıya, %25'i yüksek başvuru gerçekleştiren yatırımcıya, %40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılacak.