Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu ne? Koroplast halka arz eşit mi oransal mı?

SPK'nın onay vermesinin ardından Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Şirket hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı 2022