Haberler Yaşam Haberleri Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koroplast halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu 2022!
Giriş Tarihi: 20.7.2022 14:30

Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koroplast halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu 2022!

Koroplast halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın haftalık bülteni ile halka arzı duyurulan şirketle ilgili olarak yatırımcılar " Koroplast halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi konularda araştırmalarına başladı. Yapılan en son halka arz açıklamasında Koroplast'ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Koroplast'ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. İşte Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı

Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koroplast halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu 2022!

SPK'nın onay vermesinin ardından Koroplast halka halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 aracı kurum ve banka üzerinden 4,68 TL fiyatla talep toplayacak olan şirketin halka arzı, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...

KOROPLAST HALKA ARZ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koroplast halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı.

KOROPLAST HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz 20 21 22 Temmuz arasında yapılacak.

KOROPLAST HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Koroplast hissesi 4,68 TL'den halka arz olacak. Şirket halka arz gelirinin büyük bir kısmını Türkiye İş Bankası ve TSKB'den aldığı 12,6 milyon avroluk borcun kalan kısmını (7,44 milyon avro) ödemek için kullanacak. Koroplast halka arzdan elde ettiği gelirin kalan kısmını ise tahvil alımında kullanacak.

KOROPLAST HİSSE SEMBOLÜ NE OLACAK?

Koroplast hissesinin sembolü KRPLS olacak.

ŞİRKETİN TAAHHÜDÜ NE?

1 yıl boyunca satış yapılmayacak.

1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacak.

Fiyat istikrarı yapılırken alınan paylar geri satılmayacak.

KOROPLAST HİSSESİ KİMLERE DAĞITILACAK?

Hisselerin %25'i bireysel yatırımcıya, %25'i yüksek başvuru gerçekleştiren yatırımcıya, %40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılacak.

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Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koroplast halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu 2022!
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