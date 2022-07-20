Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koroplast halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu 2022!

SPK'nın onay vermesinin ardından Koroplast halka halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 aracı kurum ve banka üzerinden 4,68 TL fiyatla talep toplayacak olan şirketin halka arzı, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...
Koroplast halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı.
Halka arz 20 21 22 Temmuz arasında yapılacak.
Koroplast hissesi 4,68 TL'den halka arz olacak. Şirket halka arz gelirinin büyük bir kısmını Türkiye İş Bankası ve TSKB'den aldığı 12,6 milyon avroluk borcun kalan kısmını (7,44 milyon avro) ödemek için kullanacak. Koroplast halka arzdan elde ettiği gelirin kalan kısmını ise tahvil alımında kullanacak.
Koroplast hissesinin sembolü KRPLS olacak.
1 yıl boyunca satış yapılmayacak.
1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacak.
Fiyat istikrarı yapılırken alınan paylar geri satılmayacak.
Hisselerin %25'i bireysel yatırımcıya, %25'i yüksek başvuru gerçekleştiren yatırımcıya, %40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılacak.