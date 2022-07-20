Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koroplast halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse fiyatı ve kodu 2022!

SPK'nın onay vermesinin ardından Koroplast halka halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 aracı kurum ve banka üzerinden 4,68 TL fiyatla talep toplayacak olan şirketin halka arzı, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Koroplast halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Koroplast halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...