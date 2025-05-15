Korsan güzellik merkezine operasyon

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla, kentte sağlık kabini ve güzellik merkezi gibi 9 ayrı adreste yasadışı tıbbi müdahalelerde bulunulduğunu belirledi. Ekipler, söz konusu adreslere eşzamanlı baskın yaptı. Şok baskınlarda 8 bin 918 adet tıbbi ilaç ve 2 bin 718 adet tıbbi cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde üretildiği ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı ileri sürüldü. Olaylarla ilgili olan 12 kişi hakkında, adli işlem başlatıldı.