Korsan kreşin ihmalini dikkatli komşular fark etti

Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü özel bir kreşte yaşanan güvenlik ihlali, kreşin kaçak olduğunun ortaya çıkmasını sağladı. İddiaya göre, 4 yaşındaki 2 çocuk, kreşin kapısının açık kalması sonucu öğretmenlerinin bilgisi dışında okuldan çıkarak sokakta başıboş dolaştı. İki çocuk, önce çevredeki bir parka gidip burada bir süre oynadı. Daha sonra ise evlerine doğru gittikleri komşuları tarafından görülen iki çocuğun ailesine haber verildi. Çocuklar daha sonra veliler tarafından güvenli bir şekilde bulundu. Okula giden veliler çocuklarının okuldan izinsiz çıktığını öğrendi.Kreş yönetimi, velilerin sorularına karşılık "böyle şeyler arada sırada olur, bunu telafi edelim" şeklinde bir açıklama yaparak olayın önemini hafife aldığı iddia edildi. Velilerden Ahmet B., konuyu yargıya taşındı. Alanya Jandarma Komutanlığı'na giderek suç duyurusunda bulundu ve kreş hakkında resmi şikayetlerini iletti. Yapılan incelemelerde kreşin Alanya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ya da Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olmadığı ortaya çıktı. Kreşle ilgili soruşturma başlatıldı.