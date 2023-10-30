Korsan Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Korsan Mağarası Giriş Ücreti Var Mı?

Korsan Mağarası Antalya'da yer alan en önemli doğal yapılardan bir tanesidir. Çok fazla doğal yapı ve antik kent barındıran Antalya şehri, Türkiye'deki en ilgi çekici mağaralardan biri olan Korsan Mağarası'na da ev sahipliği yapmaktadır. Korsan mağarasını gezip görmek isteyenler için araştırılacak en önemli şeyler arasında Korsan Mağarası nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı gibi konular yer almaktadır.

Korsan Mağarası Nerede?

Korsan Mağarası Antalya'nın Demre ilçesinin batı bölgesinde bulunur. Kekova Bölgesi'nde yer alan Aşırlı Adası'nın tam güney kesişim noktasındaki Korsan Mağarası son derece ilgi çekici bir görünüme sahiptir.

Pek çok gezi teknesi Korsan Mağarasına sefer düzenliyor ve tekneler mağaranın önünde durduğunda içeriye yüzerek girilebiliyor. Tüm bunlar Korsan Mağarası'nı ziyaretçiler için çekici yapan eşsiz deneyimlerdir.

İsmini bir rivayete göre eskiden korsanların burayı bir saklanma yeri olarak kullanmasından alan Korsan Mağarası, yaklaştıkça belli olan çok büyük bir girişe sahiptir. İçerisinde herhangi bir karstik oluşuma rastlanmayan mağaranın jeolojik olarak bir aşınma mağarası olması kuvvetli bir ihtimaldir.

Korsan Mağarasına Nasıl Gidilir?

Korsan Mağarası Aşırlı Adası'nın güney noktasında yer alır ve buraya ulaşım yalnızca tekne ile sağlanabilmektedir. Bir özel tekne aracılığıyla ya da tur/gezi teknesi ile Korsan Mağarasını gezip görmek mümkündür.

Korsan Mağarası Giriş Ücreti Var mı?

Korsan Mağarası tamamen doğal bir yapı olarak Aşırlı Adası'nın güney kıyısında yer alır ve bir giriş ücreti yoktur.

Ayrıca burada herhangi bir hizmet de verilmemektedir. Fakat tamamen olduğu şekliyle muhafaza edilen ve son derece doğal bir yapı olan Korsan Mağarası'na giden gezi teknelerine bu teknelerin kendi ücret tarifelerine göre belli bir ücret ödemek gerekir.