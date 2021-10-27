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Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:47 Son Güncelleme: 27.10.2021 12:15

Korsan okul servisi trafikten men edildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Korsan okul servisi trafikten men edildi

İstanbul’un çeşitli noktalarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kadıköy'de yapılan denetimlerde korsan öğrenci servisi yakalandı. Hostesi, MEB onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresi olmayan servis 60 gün trafikten menedilerek bağlandı. Sürücü Murat Toğay'a 6 bin 700 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul servislerine yönelik denetim yaptı. Kadıköy Bostancı Mahallesi Kemal Akgüder Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını ve emniyet kemerini kontrol etti.

60 GÜN MEN EDİLDİ

Denetimler sırasında içinde öğrencilerin bulunduğu 34 GD plakalı servis durdurularak evrak kontrolü yapıldı. Yapılan incelemede serviste hostes olmadığı tespit edildi. MEB onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresi de olmayan servis aracı 60 gün trafikten menedilerek bağlandı. Korsan okul servis sürücüsü Murat Toğay'a 6 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

DEZENFEKTAN KONTROLÜ YAPILDI

Ekipler, Beyoğlu Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesi'nde de denetim yaptı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

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Korsan okul servisi trafikten men edildi
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