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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Korsan taksici cinayetinden alacak-verecek husumeti çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Korsan taksici cinayetinden alacak-verecek husumeti çıktı
İstanbul'un Güngören ilçesinde korsan taksicilik yaptığı öğrenilen Temel Akbulut, 6 Nisan gecesi uğradığı silahlı saldırı sonrası araçla kendi imkânlarıyla hastaneye gitmek isterken bilincini kaybedince kaza yaptı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Akbulut hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Muhammed E.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, Temel Akbulut ile aralarında geçmişe dayalı alacak-verecek meselesi olduğu ve husumetli olduklarını belirtip olayın da bu sebeple yaşandığını söyledi. Şüpheli Muhammed E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Korsan taksici cinayetinden alacak-verecek husumeti çıktı
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