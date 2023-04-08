Korsan taksici cinayetinden alacak verecek meselesi çıktı

YARALI HALDE HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞMIŞ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilk olarak Akbulut'un yakınlarının ifadesine başvurdu. Kardeşi Y.E.A. abisinin korsan taksicilik yaptığını, akşam saat:19.45 sıralarında eve geldiğini ve yemek yedikten sonra tekrar saat:20.05 sıralarında evden ayrıldığını ancak nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Aracında yapılan incelemelerde herhangi bir mermi isabeti olmadığı görüldü. Çarpmaya bağlı kafa kısmında yaralanmanın olduğu anlaşıldı.