Korsan taksici cinayetinden alacak verecek meselesi çıktı

Güngören Güneştepe Mahallesinde 6 Nisan günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre tartıştığı kişi ile konuşmak için bir araya gelen korsan taksici Temel Akbulut silahlı saldırı sonucu yaralandı. Akbulut, hafif ticari aracına binerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Ancak yolda bilincini kaybeden Akbulut, park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akbulut, hayatını kaybetti.
YARALI HALDE HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞMIŞ
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilk olarak Akbulut'un yakınlarının ifadesine başvurdu. Kardeşi Y.E.A. abisinin korsan taksicilik yaptığını, akşam saat:19.45 sıralarında eve geldiğini ve yemek yedikten sonra tekrar saat:20.05 sıralarında evden ayrıldığını ancak nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Aracında yapılan incelemelerde herhangi bir mermi isabeti olmadığı görüldü. Çarpmaya bağlı kafa kısmında yaralanmanın olduğu anlaşıldı.
İddiaya göre şüpheli ifadesinde; Akbulut ile aralarında geçmişe dayalı alacak verecek meselesi olduğu ve husumetli olduklarını belirtip olayın da bu sebeple yaşandığını söyledi. Şüpheli Muhammed E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelinin olaydan sonra kaçış anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.