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Giriş Tarihi: 21.11.2021 09:57

Korsan taksiye bindi ceza yedi; 'Bindiğime bin pişman oldum'

DHA
Korsan taksiye bindi ceza yedi; ’Bindiğime bin pişman oldum’

Arnavutköy'de yapılan denetimlerde korsan taksiciye 13 bin, müşterisine ise 446 lira ceza kesildi. Ceza kesilen müşteri, "Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum. Bilseydim binmezdim. Bindiğime bin pişman oldum" dedi. Korsan taksiciyse kendisine soru soran DHA muhabirine 'Kırarım mikrofonunu' diye tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Arnavutköy'de korsan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil Trafik Ekipleri'nin durdurduğu bir otomobilin korsan taksi olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye ikinci kez korsan taksicilik yaptığı için 13 bin 400 lira idari para cezası kesilirken, otomobil de 2 ay trafikten menedilerek Yediemin Otoparkı'na çekildi. Korsan taksiyi kullanan müşterilere de 446 lira idari para cezası uygulandı.

"HER ZAMAN KORSAN TAKSİYE BİNİYORUM ANCAK İLK DEFA CEZA YAZILIYOR"

Korsan taksi kullanan yabancı uyruklu Fulya Süleyman, "Babamla birlikte merkeze gidecektik. Otobüs ve taksi bulamadığımız için korsan taksiye bindik. Biz korsan taksiyi arayıp çağırmadık. Durakta korsan taksici 'merkeze giden var mı?' diye bağırdı. Biz de bindik. Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum. Bilseydim binmezdim. Bindiğime bin pişman oldum. Her zaman korsan taksiye biniyorum, ancak ilk defa ceza yazılıyor. Gideceğim yere şu an da geç kaldım" dedi.

"KORSAN TAKSİCİLİK YAPMIYORUM"

Denetim için ekipler tarafından otomobili durdurulan İrfani Turmuş, "Korsan taksilere karşıyım. Polis bey yanımdaki hanımefendinin kim olduğunu sordu, komşum olduğunu söyledim" dedi. Nurettin Korkmaz ise "Polisler korsan taksi denetimi yapıyor. Ama ben korsan taksicilik yapmıyorum. Nişana geldim. Araçta bulunan kişide eniştem oluyor. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama çok güzel. Bu şekilde başkalarının ekmeğiyle oynayanlar denetleniyor" ifadelerini kullandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Arnavutköy İlçesi genelinde, 01.01.2021 ve 20.11.2021 tarihleri arasında Sivil Trafik Ekiplerimizce korsan taksicilik faaliyeti ile ilgili yapılan denetimlerde; Toplam 408 adet araç kontrol edilmiştir. Bu 408 araçtan 102'si korsan taksi, 101'i korsan taksiden yolculuk hizmeti alan kişi olmak üzere toplam 203 adet cezai işlem uygulanmıştır ve toplam 728 bin 446 ceza kesilmiştir. Yapılan denetimlerde 102 adet araç korsan taksicilik yapması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten menedilmiştir" denildi.

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Korsan taksiye bindi ceza yedi; 'Bindiğime bin pişman oldum'
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